加拿大不列颠哥伦比亚大学的研究人员发现了一种此前未被描述的遗传性前列腺癌类型，与CDK12基因突变有关。这种类型极为罕见，但可能导致患者在相对年轻时出现侵袭性病程。ScienceDaily报道了这项发表于《Cancer Discovery》期刊的研究结果。

4,500多名患者中发现五例

科学家分析了4,500多名侵袭性前列腺癌患者的遗传数据，发现了五名携带遗传性CDK12突变、彼此无亲缘关系的男性。五人在确诊时癌症均已发生转移，也就是说已扩散至前列腺以外。患者年龄介于44岁至62岁之间。

此前，人们认为有害的CDK12改变直接发生在肿瘤细胞中，而非通过遗传传递。为检验遗传性突变的作用，研究团队分析了患者的肿瘤，并发现了与该基因功能丧失相关的、具有特征性的遗传损伤分子印记。作者认为，这表明这些突变直接促成了癌症的发展。

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该基因可能被纳入检测

研究人员表示，在侵袭性前列腺癌患者中，约每一千人中有一人发现遗传性CDK12突变。尽管这一频率很低，科学家推测，全球可能有数百个家庭具有这一遗传特征。

团队建议将CDK12纳入针对前列腺癌遗传易感性的标准基因检测组合。检测此类突变的技术已经存在，因此这可能有助于识别风险升高的亲属，并在疾病扩散前为他们提供更密切的医学监测。

该研究还为推测遗传性CDK12突变与卵巢癌之间可能存在关联提供了依据。几名携带该突变的男性有亲属被诊断为卵巢癌，而一名患有卵巢癌并携带遗传性CDK12突变的人，其肿瘤中发现了类似的遗传印记。作者强调，需要进一步研究来确定这一风险的程度。

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