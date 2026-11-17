加拿大宇航员杰里米·汉森描述了 Artemis II 任务乘组在太空停留九天后返回地球的过程。Orion 太空舱于2026年4月10日在太平洋溅落，此前的飞行中，四名宇航员曾远离地球超过40万公里。汉森在《Earthrise: Inside Artemis II, the Groundbreaking Human Mission into Deep Space》一书中讲述了自己的感受，Live Science刊登了其中的节选。

进入大气层

汉森表示，在溅落前半小时，飞行控制中心利用太空舱的小型发动机执行了一次持续19秒的机动。该机动旨在使进入大气层的轨迹稍微平缓一些，并增大 Orion 与已分离的欧洲服务舱之间的距离。

太空舱于19时53分以超过每秒10公里的速度进入大气层。汉森说，数秒内舷窗外便形成了等离子体，其光芒从红色变为明亮的蓝绿色。在下降过程中，Orion 的发动机几乎持续运转以稳定飞行器，过载接近4个地球重力加速度。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

通信和降落伞

这名宇航员指出，他与外部超过2500摄氏度的高温之间，仅隔着数厘米厚的隔热罩和铝制结构。由于 Integrity 太空舱舱内出现明亮的闪光，他放下了头盔的遮阳面罩。

约六分钟后，飞行器周围的火焰消失，乘组恢复了与飞行控制中心的通信。三分钟后，在7100米高度，小型降落伞启动，并释放了减速降落伞。一分钟后，在约1500米高度，减速降落伞分离，随后开始下一阶段的下降。

关注我们在