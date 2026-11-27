隶属于 Volvo Group 的加拿大客车制造商 Prevost 推出了其首款电池电动长途客车 H3-45 Electric。该车型配备总容量为540千瓦时的沃尔沃电池、功率为450千瓦（即600马力）的动力系统，以及 CCS1 和 MCS 充电接口。据Electrek报道。

电池与续航里程

H3-45 是 Prevost 的旗舰车型，也是北美较为常见的长途客车之一。电动版本配备六个采用600伏架构的沃尔沃 Cube2 电池模块。在总计540千瓦时的容量中，电池整个使用寿命期间可供使用的容量为459千瓦时。

Prevost 宣称其续航里程最高可达250英里，即400公里。同时，该公司在技术数据中标明，典型能耗最高为每英里2.25千瓦时。根据 Electrek 的计算，在这一能耗水平下，可用电量约可支持204英里，即约328公里。若要达到宣称的400公里，客车平均每英里能耗需约为1.84千瓦时。

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CCS1 和 MCS 充电

该客车配备两台电动机、八速自动化手动变速箱和油液缓速器。Prevost 还表示，电动机在工作范围内的效率达到97%，并可在下坡时调节能量回收制动。

在功率最高为350千瓦的 CCS1 充电站，将电池从20%充至80%预计约需55分钟。使用兆瓦级充电系统可将这一时间缩短至约35分钟。该接口的设置使客车能够在货车贯通式停车位充电。

H3-45 Electric 最多可搭载52名乘客。可选配置包括全景摄像头、冬季套件以及适用于寒冷天气的柴油加热器。该车型的试点测试计划于2027年初启动，量产交付计划于2027年8月中旬左右开始。

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