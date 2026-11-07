在航空公司无限期暂停飞往古巴的航班后，加拿大游客正转向更昂贵的冬季度假目的地。正如Global News Canada报道，原因是美国实施石油封锁后，该岛出现严重燃料短缺。

需求转向其他目的地

Flight Centre Canada旅行顾问阿什利·哈罗德表示，旅行者越来越多地预订前往墨西哥、多米尼加共和国、阿鲁巴、巴巴多斯和牙买加的行程。一些加拿大人还在考虑加勒比海邮轮、前往哥斯达黎加或秘鲁的旅游团，以及在加拿大境内进行冬季旅行。

她表示，缺乏价格可负担的古巴度假套餐，促使客户提前预订假期，以获得更广泛的选择和更好的价格。疫情前，每年有超过100万加拿大人访问古巴，但2025年这一数字降至约70万人。加拿大统计局记录显示，2026年第一季度加拿大人访问古巴的次数为12.7万次。

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度假变得更加昂贵

由于药品、食品和燃料短缺，加拿大仍建议本国公民避免前往古巴进行非必要旅行。在航班暂停以及大型酒店连锁集团撤离该国后，古巴旅游业遭受了额外打击。

Durham Travel旅行社总裁约翰·伍德表示，该公司前往古巴的旅行销售额从2025年的超过38.9万美元降至2026年声明发表时的2.4万美元。与此同时，前往多米尼加共和国的旅游产品销售额从2025年的约100万美元增至2026年的近130万美元。

根据Flight Centre Canada的数据，在上一个节日季，从多伦多出发前往巴拉德罗一家四星级度假村的七日套餐每人价格不足1400美元。今年前往墨西哥、多米尼加共和国或牙买加的类似产品价格约为1800美元。

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