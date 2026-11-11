澳大利亚墨尔本格林维尔选区的One Nation党候选人克里斯·穆尔就2010年至2012年间在Facebook发布的一系列冒犯性帖文道歉。据《卫报》报道，维多利亚州One Nation党并未撤回他竞选维多利亚州议会的资格。

冒犯性发布内容

据该报报道，穆尔在旧帖文中使用贬损性语言评价印度裔澳大利亚人、女同性恋者和难民。他还分享了一张身穿罩袍的妇女和儿童站在垃圾袋旁的图片，并配上嘲讽性说明文字。

此外，这名候选人还发布了有关印度社群成员的冒犯性信息，以及一条针对其工作场所员工的恐同评论。他还另行分享了一张朱莉娅·吉拉德的图片，并配有粗俗和侮辱性的说明文字。

穆尔在向《卫报》澳大利亚版发表的声明中称，这些发布内容是他年轻时在亲密朋友之间分享的轻率帖文。他表示，这些内容并不反映如今的他，而他现在专注于在维多利亚州议会代表格林维尔选民的利益。

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其他被撤回的候选人

格林维尔位于墨尔本西北部。该选区由多元文化事务议会秘书艾万·沃尔特斯代表。当地拥有规模可观的穆斯林和西亚社群；该选区的中东出生居民比例也位居前列，而无宗教归属者的比例最低。

工党以7.1%的优势保有该选区，尽管在上次选举中，其按两党优先计票计算的支持率下降了近15%。此前，维多利亚州One Nation党在证实弗兰科·瓜尔迪亚尼曾发布赞美阿道夫·希特勒和反伊斯兰言论的帖文后，撤回了他在普雷斯顿选区的候选资格。该党还因马修·柯林斯已删除的有关性同意的评论和色情笑话，放弃了他在墨尔本选区的候选资格。

维多利亚州One Nation党的候选人必须提交个人社交媒体账号供审查，并接受一个三人委员会的面试；该委员会成员包括该党州领导人沃伦·皮克林和两名党内官员。

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