在尼日利亚拉各斯，全面进步大会（APC）州长候选人奥巴费米·哈姆扎特发布了一份包含100点内容的竞选纲领。据Premium Times Nigeria报道，如果当选，他承诺将在首个100天内启动设立儿童保护与营养机构、州财富基金和公共服务提供办公室。

这项名为“拉各斯的承诺”的计划于2026年10月30日在伊甘穆地区的沃莱·索因卡文化与创意艺术中心发布。哈姆扎特表示，其中87项承诺属于州政府权限范围，而落实另外13项则需要与联邦当局、其他机构及法院进行协商。

首个100天的计划

该候选人表示，他将向州立法议会提交一项法案，以设立儿童保护与营养机构。按照其构想，该机构应确保每一名18岁以下儿童都在学校学习或接受职业培训，并获得充足营养。

哈姆扎特还承诺通过行政命令设立由州长领导的公共服务提供办公室。该办公室将公布基准指标，以评估政府履行承诺的情况。候选人表示，州财富基金将设有独立董事会，并公开财务报告，以便为后代保留资源。

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此外，他承诺在政府机构引入服务标准：投诉应在48小时内得到确认，在七天内获得回复，并在30天内解决。

医疗、交通和环境

在医疗领域，哈姆扎特承诺将妇幼中心数量从6个增加至15个，完成在建医院项目，并在奥贡博和伊贝朱-莱基建设两所新的综合医院。他还表示，计划升级100家基层医疗机构，并雇用更多医生、护士和助产士。

交通方面的承诺包括将蓝线延伸至奥科科迈科、在国家剧院站连接蓝线与红线、发展渡轮航线，以及为公路、铁路和水路交通引入统一票制。该候选人还承诺再疏浚140公里水道，并购置75艘船只。

在环境领域，哈姆扎特提出通过改善私营运营商的工作，实现95%的垃圾收集覆盖率。他还承诺完成阿利莫绍奥卢索孙和索洛斯III的转运站，建立废物回收设施，并完成阿格博瓦垃圾发电项目。

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