在台湾高雄，民主进步党的市长候选人赖瑞隆与中国国民党的柯志恩在中央选举委员会的政见发表会上，就该市经济发展、预算资金和个人指控发生争论，《台北时报》报道。

机场与技术

赖瑞隆表示，如果当选，他将建设一座可在夜间运营的新离岸机场。据他所说，现有的高雄国际机场因噪音问题实行夜间禁飞。

这名候选人还支持继续与半导体制造商合作，这些制造商已在该市开设六座先进芯片工厂。他表示，高雄应成为全球技术供应链的重要组成部分。

赖瑞隆提议吸引对人工智能数据中心的投资，并实施民进党市政府一项价值132亿新台币、约合4.02亿美元的计划，用于培养人工智能领域人才。他的其他提议包括改善高速公路和捷运，以及向年轻人、准父母和老年人提供补贴。

柯志恩的提议

柯志恩表示，她将专注于加强经济并推动全市各区更均衡的发展。她承诺在当选后的第一个月内成立均衡发展办公室，该办公室将支持高雄东部的农业旅游、渔业冷链以及西部的沿海文化。

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柯志恩支持发展人工智能产业，但警告不要过度集中于该领域，因为她表示，其利润未必惠及社会。她还提议设立基金补贴传统制造业，为工业推行航空和捷运运输计划，向家庭提供每年48小时儿童照护券，并建设100座公园。

相互指控

赖瑞隆表示，柯志恩作为国民党立法委员，在审议《财政收支划分法》修正案期间，投票反对扩大中央对高雄的资金支持。他还批评她将市政府迁至原205兵工厂所在地的想法。

柯志恩回应称，赖瑞隆据称与说客存在不当关系。她还提及美浓区非法倾倒废弃物丑闻，以及据她所说在大树区太阳能发电站项目范围内进行的危险土地开发。

司改党候选人张静以及无党籍候选人王昭明和洪芳隆也参加了此次发表会。

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