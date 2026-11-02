在南非约翰内斯堡，因卡塔自由党（IFP）市长候选人姆伦吉西·马巴索提议恢复市政府内部维修服务、加强警务工作，并改善市政账单款项的收缴。他在接受《每日马弗里克》采访时表示。

马巴索已在约翰内斯堡生活20年，并在市议会任职10年。他曾两次担任市长委员会住房事务委员，并认为如果当选，在市政府行政机构的工作经验将使他能够更快开展工作。

基础设施维修与财政

该候选人的核心提议是组建城市自己的市政维修队伍，维修供水管道、水龙头并消除服务中断，而不严重依赖外部承包商。马巴索提议为此招聘和培训年轻人。

在任职的头100天内，他打算启动约翰内斯堡经济复苏计划，开始招募更多市警察人员，安装更多视频监控系统，并组建小组应对犯罪、旅游业问题以及无适当证件的移民问题。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

该候选人还希望加快非正规住区的正规化进程。据他估计，每年可使60至70个此类住区实现正规化，同时继续推进宿舍改造和住房计划。

关于移民的声明及市中心行动

马巴索称，该市有资金，但收缴效率不足。他表示，超过19万份市政账单没有联系方式，因此未能得到妥善开具。

无适当证件的移民是其计划的核心议题之一。马巴索将无适当证件者与非法接入电网、对城市服务造成的压力和犯罪联系起来，但没有提供证据支持这些更广泛的说法。

作为市长委员会成员，他参与了针对约翰内斯堡市中心移民和企业的行动。其中一些行动因其合法性受到批评。尤其是，社会经济权利研究所的律师阻止了在Wemmer Shelter收容所逐户搜查无证件人员的尝试，因为据他们称，官员没有必要的搜查令或法院命令。

关注我们在