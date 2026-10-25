在台湾台北，民主进步党市长候选人沈伯洋推出了名为“政策之心岛”的在线平台。候选人团队在其网站上以互动虚拟岛屿的形式展示了14个主要施政领域和94项政策，据《台北时报》报道。

沈伯洋的政纲

沈伯洋的竞选经理、立法委员吴思瑶表示，团队正进入对已公布提案进行全面审查的阶段。她说，竞选团队将整合政策，并针对台北不同地区调整沟通方式，以便居民更好地理解这些倡议的内容。

自8月以来，候选人团队已提出交通、教育和青年政策领域的提案。为推广该政纲，团队还在地铁站发放Soon Daily资讯简报。吴思瑶表示，竞选策略基于优先考虑市民利益和市政事务的原则。

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现任市长的竞选总部

与此同时，寻求连任的中国国民党籍现任台北市长蒋万安计划成立自己的竞选总部。立法机构负责人韩国瑜、台中市长卢秀燕和新北市长侯友宜受邀参加集会。

蒋万安的竞选团队表示，在该活动中，邻近城市和县的代表将组成“做事者联盟”，重点关注专业治理和居民需求。竞选总部将台北大巨蛋启用、争取英伟达总部落户北投士林科技园区的努力，以及同时推进六条地铁线路的工作列为市长的政绩。蒋万安团队还提及他提出的迁移松山机场、建设人工智能园区和推进城市更新的建议。

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