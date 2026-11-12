在韩国，司法部长候选人李容哲拒绝回答：如果特别检察官认定检方存在滥权行为，他是否会指示检察总长寻求撤回对总统李在明的指控。据《韩国先驱报》报道，他表示，在调查开始前回答这样的问题为时过早。

围绕可能撤回指控的争论因国民议会于11月6日通过特别检察官法案而再度升温。针对李在明的全部五项刑事审判，在他于2025年6月就任总统后均被暂停。总统府曾表示，内阁将于11月17日审议该法案。

处于审理阶段的案件

总统的五起案件中，有三起仍处于一审阶段。其中一起合并了有关其涉嫌向城南市大庄洞、慰礼和柏岘洞地区私人开发商提供便利的指控，以及与向城南FC足球俱乐部捐款有关的受贿指控。

另外两起案件涉及涉嫌不当使用京畿道公务信用卡，以及有关李在明在领导该省期间安排Ssangbangwool公司负责人向朝鲜支付800万美元，用于农业项目和计划中的访问的说法。

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韩国《刑事诉讼法》第255条允许检方在一审法院作出判决前撤回指控。与此同时，司法部长是否能够动用其权限采取这一步骤仍存在争议：在个别案件中，他只能向检察总长作出指示。

来自反对派的批评

最大反对党国民力量党呼吁李容哲说明其立场。该党发言人崔宝允指出，他与总统关系由来已久：两人曾在同一家律师事务所工作，这名候选人还曾加入李在明在城南的过渡团队，之后担任城南市产业振兴局局长。

该党领导人张东赫还称，这名候选人曾谈及检方在一起谋杀和纵火案件中使用强制手段。李容哲团队回应称，其所在律师事务所在该案中将他列为辩护人，但他并未在案件中发挥实质性作用。

此外，李容哲曾被列为2003年一起强奸未遂案的辩护人，该案中法院终止了诉讼程序。他表示，自己在该辩护中并未发挥实质性作用。这名候选人还说，他对在一起违反劳动法案件中未充分核查相关规定感到遗憾：法院于2015年暂缓对他处以70万韩元罚款。

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