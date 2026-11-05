在法国，总统候选人让-吕克·梅朗雄的团队呼吁年轻支持者更积极地使用Facebook，并说服年长亲属在选举中支持这位政治人物。正如Politico Europe报道，该竞选团队将这一平台视为争取年长选民选票的重要阵地。

75岁的梅朗雄是定于明年春季举行的总统选举候选人之一。他的进步主义纲领和呼吁进行公民革命，为他赢得了年轻人的支持；年轻人使用TikTok和Snapchat的频率高于Facebook。

代际鸿沟

根据Politico委托进行的Cluster17民调，超过40%的35岁以下选民计划投票支持梅朗雄。在50岁及以上人群中，这一比例为14%或更低。法国公司Médiamétrie的数据显示，在15至24岁的法国人中，Instagram和Snapchat的日活跃用户比Facebook多35%。

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在TikTok上，梅朗雄的粉丝数量约为其他任何一名总统候选人的两倍。相比之下，在Facebook上，玛丽娜·勒庞的极右翼政党“国民联盟”拥有明显优势。监测平台Visibrain的数据显示，自6月以来，该党的帖子获得了超过200万次互动——多于任何其他法国政治力量的帖子。

通过WhatsApp动员

竞选团队负责传播事务的安托万·莱奥芒呼吁“不屈法国”运动的活动人士，通过一个拥有超过17万名成员的开放WhatsApp频道大量分享视频和行动号召。该竞选团队部分借鉴了巴西议员安德烈·雅诺内斯的经验；后者曾通过这款即时通讯工具，在路易斯·伊纳西奥·卢拉·达席尔瓦总统连任前动员其支持者。

民调显示，梅朗雄有机会在第一轮中获得第二名，并与勒庞一同进入第二轮。同时，勒庞与梅朗雄对决的早期第二轮民调显示，这名左翼候选人可能遭遇重大失利。梅朗雄的运动寄望于年轻选民能够影响其父母、兄弟姐妹和其他亲属的政治选择。

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