尼日利亚总统候选人彼得·奥比在埃努古与选民会面时，介绍了他在2027年选举获胜后的计划。他承诺将确保至少1万兆瓦电力的发电、输电和配电，并表示打算加强安全、教育可及性和初级医疗保健。

Premium Times援引奥比在阿马德奥活动中心举行的NDC（尼日利亚民主大会）活动上的讲话报道称，根据尼日利亚输电公司国家调度中心2026年9月的数据，该国可用发电能力约为5403.3兆瓦。

关于安全和社会领域的承诺

曾任阿南布拉州州长的奥比称，稳定供电是恢复工业、创造就业机会和振兴经济的必要条件。他还表示，若当选，他将努力团结国家，并采取果断措施解决安全问题。

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该候选人承诺宣布教育和反腐败领域进入紧急状态。此外，他表示打算确保该国每个行政区都能获得初级医疗保健服务。奥比还承诺，在使用公共资金和借款资金方面提高透明度和问责性。

呼吁说明借款情况

奥比在讲话中呼吁尼日利亚总统博拉·蒂努布在全国开展竞选活动，并解释政府自2023年以来的工作成果，包括所筹集贷款的使用情况。他表示，选民应在投票前从政治人士那里获得有关其决定和提议的信息。

此前，蒂努布向国民议会请求批准在2026—2027年补充外部借款计划框架下的外部借款，金额为20,517,755,901美元和1,045,083,643欧元。奥比表示，当局必须向公民说明此类借款的用途，以及所获资金的使用方式。

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