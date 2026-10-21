在被占领的约旦河西岸，以色列安全部队拘留了美国民主党国会候选人布拉德·兰德以及约80名美国和以色列拉比及活动人士。该团体正在帮助巴勒斯坦家庭在以色列定居点贝塔尔伊利特附近的一片果园采收橄榄，NPR报道。

封闭军事区

采收开始约两小时后，无人机开始在现场上空盘旋，随后以色列军方人员和警方抵达。他们宣布该地区为封闭军事区，将活动人士和拉比带离果园，随后把他们带到警察局接受讯问。

以色列军方和警方没有立即发表评论。目前尚不清楚可能对被拘留者提出哪些指控。军方表示，该地区已被宣布为封闭军事区。

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帮助巴勒斯坦农民

美国组织T’ruah的拉比、以色列组织Rabbis for Human Rights的成员以及其他活动人士加入了巴勒斯坦家庭。他们希望自己的在场能帮助农民不受阻碍地收获作物。

两名处理此类案件的以色列律师告诉NPR，这是至少十年来在被占领的约旦河西岸对活动人士进行的最大规模拘留。以色列人权倡导者拉比阿里克·阿舍尔曼称这些拘留为前所未有。

巴勒斯坦人告诉NPR，在哈马斯领导的2023年10月7日对以色列的袭击之后，由于定居者袭击加剧，他们更难进入自己的田地。橄榄采收对巴勒斯坦人具有文化和经济意义。

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