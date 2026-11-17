在巴黎，四名法国总统候选人在电视辩论期间批评了极右翼领袖玛丽娜·勒庞。讨论聚焦生活成本：难以维持生计的选民向参与者提问。据Politico Europe报道，在民调中大幅领先的勒庞回应了有关经济、社会住房以及她对进步非营利组织态度的批评。

预算争议

保守派候选人布鲁诺·勒塔约对勒庞的预算测算提出质疑。他提及她承诺到2032年节省1400亿欧元，并表示她提出的预算路径无法自圆其说。

参加辩论的还有极左翼领袖让-吕克·梅朗雄、中间派加布里埃尔·阿塔尔，以及持中左翼观点的欧洲议会议员拉斐尔·格吕克斯曼。勒庞大多避免与对手直接交锋，而她最尖锐的抨击则针对阿塔尔；阿塔尔领导总统埃马纽埃尔·马克龙的复兴党，并曾于2024年短暂担任总理。

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对慈善组织的质疑

在勒庞谈及她打算要求接受公共资金的慈善组织不得干预政治后，最紧张的讨论随之出现。阿塔尔表示，这种做法让人联想到匈牙利总理维克托·欧尔班的模式，即旨在让反对者噤声。梅朗雄回应了勒庞关于一份组织名单的说法；勒庞认为这些组织过于政治化。

勒庞与梅朗雄没有直接冲突。梅朗雄在民调中位居第二，可能在第二轮与她交锋。他反而重申了对超过1200万欧元遗产征收100%遗产税的提议。中右翼人士爱德华·菲利普未参加辩论：其团队解释称，他要参加勒阿弗尔市议会会议。

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