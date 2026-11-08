在尼日利亚，拉各斯州州长候选人在辩论中提出了应对拥堵、发展公共交通和增加医疗资金的不同方案。据Premium Times Nigeria报道，世界银行曾指出，拉各斯居民平均每天花费约四小时在路上。

不同的交通模式

非洲民主大会党候选人Gbadebo Rhodes-Vivour将长时间通勤归因于不完善的城市规划和薄弱的交通网络。他提议通过私人融资扩展铁路网络，发展渡轮服务，建设负担得起的交通枢纽，并引入缆车作为轨道交通的补充。这名政治人士还支持修建自行车道、修复社区道路以及建立本地服务中心，以使居民无需长途出行。

代表全体进步大会党参选的副州长Obafemi Hamzat表示，计划扩展BRT快速公交系统。他称，公交车数量拟从约1,000辆增加至4,000辆，主要使用压缩天然气车辆。Hamzat还提出为渡轮、火车和BRT建立统一支付系统，并在Oworonshoki、Ikorodu、Epe和Badagry之间的航线上开通电动渡轮。

Rhodes-Vivour和Hamzat对于能否在没有大量预算资金的情况下扩展铁路网络持不同看法。这名ADC代表认为，基础设施融资公司可以为项目提供资金，并在30年内收回资金。Hamzat表示，政府必须先投资铁路基础设施，然后才能将其特许经营给私人运营商。

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医院方面的提案

在医疗卫生领域，Rhodes-Vivour承诺将医疗支出提高至接近州预算的15%。他的计划包括在全部245个选区建立紧急救助中心，每个中心配备两辆救护车，以及实施疾病预防计划并提高医生薪酬。

Hamzat表示，他将扩大Ilera Eko医疗保险，该保险目前覆盖约140万人，目标是覆盖每三名拉各斯居民中的一人。他还提议将标杆性基层医疗中心的数量从87个增加至约150个，扩大24小时服务，并开设一所新的医科大学。

Nigeria Democratic Congress候选人Funso Doherty提议，在其首个任期内将医疗卫生和教育的合计支出从州预算的约15%提高至28%。他还承诺为母亲和儿童提供免费医疗服务，包括药品和诊断检测。People Democratic Party候选人Deji Doherty主张追加投资于医务人员、设备和本地药品生产。

辩论期间，一个独立事实核查小组认定候选人的部分说法不实。尤其是，该小组驳斥了拉各斯的内部收入超过尼日利亚其他31个州收入总和的说法，以及Hamzat关于拉各斯位于海平面以下两米的说法。

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