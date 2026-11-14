台湾新北市市长候选人、国民党的李舒川和民主进步党的苏巧慧，在11月28日选举前唯一一场官方举办的电视论坛上提出了不同的城市发展方案。据《台北时报》报道。

交通与基础设施

李舒川曾担任新北市、高雄市和台北市副市长。他表示，计划继续推进由此前国民党籍市长启动或推进的大型铁路项目。他将就业、交通网络整合、老旧建筑更新以及对老年居民的支持列为优先事项。

这名68岁的候选人还提出，将台北市与新北市主要地区之间的通行时间缩短至30分钟。为此，他尤其希望将目前在建的汐止—东湖捷运线与环状线东段连接起来。李舒川还提议建设人工智能产业发展走廊，并在新北市芦洲区与台北市社子岛地区之间修建一座桥梁，以改善前往北投—士林科技园区的交通。

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区域发展与城市更新

苏巧慧强调，这一特别直辖市的29个区有着不同的需求。她支持在新北市不同地区设立工业园区，让工作岗位更接近居民的居住地。她的计划还包括在淡水设立科学中心，以及以Ho-Hai-Yan Gongliao摇滚音乐节为范例发展地方文化倡议。

两位主要候选人都呼吁加快城市更新。李舒川提议成立由市长主持的委员会，以协调市政府各部门的工作；苏巧慧则支持设立一个独立的专业部门，并配备更多人员和技术来审查建设计划。她还承诺在100天内制定简化程序的指导方针，并考虑提供交通和住房补贴，以留住市政府工作人员。

独立候选人苏慧煌在论坛期间提请关注三重区的住房成本。三名候选人均回答了小组成员的问题，彼此之间没有进行交叉辩论。

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