在台湾，现任台北市长蒋万安与民主进步党候选人沈伯洋在定于11月28日举行的地方选举前三周加紧了竞选活动。蒋万安的竞选团队呼吁支持者参加11月14日的游行和集会，而沈伯洋则在台北两个行政区举行了车队巡游。据《台北时报》报道。

前往台北市政府的游行

国民党候选人蒋万安的竞选团队发布了活动海报，海报巧妙运用了其姓名中的“安”字，并强调信心和稳定感。这场于周四首次宣布的游行将于下午2时30分从两个地点同时出发：位于南京东路的蒋万安竞选总部和大安公园。

两支队伍将在台北市政府附近的集会上会合。负责组织蒋万安竞选活动的立法院委员李彦秀表示，该候选人将与支持者沿其中一条路线步行。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

高雄盟友的支持

体育部长李洋加入了沈伯洋的车队巡游，该活动从内湖LOHAS公园的扩建区域出发。副总统萧美琴原定在大湖公园的最后一站发表讲话。出发前，沈伯洋表示，他因自己针对内湖和南港的提案而邀请了部长，但未说明细节。

两名候选人也分别在高雄的活动中支持了同党成员。蒋万安亲自在旗山区发表讲话，支持国民党高雄市长候选人柯志恩，台湾民众党主席黄国昌也表达了对她的支持。柯志恩称，高雄市与高雄县合并后资源分配不均，并承诺若当选，将在第一个月内设立办公室来解决这一问题。

在高雄冈山区举行的民主进步党集会上，总统赖清德和高雄市长陈其迈发表讲话，支持候选人赖瑞隆。沈伯洋在一段台语视频讲话中呼吁在场人士鼓励台北的朋友投票给他，并帮助该党在两座城市获胜。

关注我们在