在台湾，民主进步党新北市市长候选人苏巧慧在周六一场集会中意外弄断一颗牙后，已恢复竞选活动。据《台北时报》报道，事发于新庄区，当时她正在演唱歌曲：这名政治人物撞到了传统仪式用神祇人偶的手。

苏完成演出后离开舞台寻求医疗帮助。次日，在一场竞选车队活动前，她表示牙医已经修复了牙齿，看起来和新的一样。这名候选人还借此事提醒人们，她曾承诺为该市老年居民的假牙提供补贴。

新北之争

50岁的苏巧慧正试图终结中国国民党对新北市的控制。新北市是台湾人口最多的城市，约有400万人居住。自2010年获得直辖市地位以来，国民党一直执政该市。

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台湾总统赖清德在集会上支持苏巧慧，称她是最适合担任市长的候选人，并提到一句关于受伤后坚韧不拔的台湾俗语。

对手的提议

国民党候选人李四川与现任新北市市长侯友宜在三重区进行竞选活动，该区被视为民进党的传统强区。侯友宜表示，他并非想指定自己的接班人，而是希望将责任交给一位能够取得成果且熟悉该市的人。

68岁的李四川在从事公共服务超过40年后首次竞选民选职位，他承诺延续侯友宜的工作并改善城市。他还表示，打算确保拟议中的新北巨蛋按时并按照既定标准建成。此外，李四川提议，向年龄在30岁至49岁之间、因照顾家庭成员而离职并重返职场的劳动者，每月发放5000新台币，最多发放三个月。补贴最高金额为1.5万新台币。

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