在美国，总统唐纳德·特朗普提名进入美国联邦通信委员会（FCC）的丹妮尔·图曼在参议院听证会上，没有直接回答民主党人提出的部分问题，这些问题涉及该机构针对ABC电视网和主持人吉米·金梅尔采取的行动。图曼担任FCC主席布伦丹·卡尔的高级顾问，据《卫报》报道。

有关ABC和金梅尔的问题

来自新墨西哥州的参议员本·雷·卢汉询问图曼，她是否支持FCC采取的措施，其中包括4月底发布的一项命令，要求ABC提前提交其地方电视台执照续期申请。据该报报道，这一决定是在特朗普总统和第一夫人梅拉尼娅·特朗普批评金梅尔之后作出的。

卢汉还提及对卡尔的指控，称其向ABC附属电视台施压，要求它们停止播出金梅尔的节目。图曼回应称，她没有与FCC主席就媒体事务合作，不了解针对ABC调查的全部细节，也没有参与与该电视网的做法或金梅尔有关的讨论。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

民主党人的批评

来自马萨诸塞州的参议员埃德·马基询问，FCC是否有权因总统不同意某广播机构的新闻报道而惩罚该机构。他表示，卡尔曾威胁要这样做，并指责图曼回避回答。马基强调，FCC职位的提名人必须准备好捍卫美国宪法第一修正案。

参议员塔米·达克沃思还询问，图曼是否会屈从于政治压力，惩罚当局不希望看到的电视频道。这名候选人回答说，FCC会审查针对受该委员会监管的广播机构的投诉，但她承认，广播机构的编辑决定受到第一修正案保护，对电视台执照的决定不应仅仅基于对播出内容的不满。

几名民主党人还表示，按照以往惯例，共和党也应提名一名民主党候选人进入委员会。目前，FCC有一名由民主党总统提名的委员安娜·M·戈麦斯，尽管她的任期在形式上已经结束。

关注我们在