法国总统候选人玛丽娜·勒庞表示，如果赢得选举，她将废除总统埃马纽埃尔·马克龙的养老金改革。她称，这将使数十万劳动者能够比2023年改革规定的时间提前两到三年退休。France 24报道。

勒庞还提议设立一只规模为9000亿欧元的新养老金基金。该基金计划在一代人的时间内建立，作为现行现收现付养老金制度的补充。该基金拟通过重新划拨部分现有雇主缴费，每年注入120亿欧元，并交由国有金融机构Caisse des Dépôts管理。

提前退休的条件

目前，法国的退休年龄取决于出生年份，平均为62.9岁。马克龙的改革规定，将法定退休年龄从62岁逐步提高至64岁。

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勒庞所属的国民联盟党强调的与其说是年龄，不如说是缴费年限。根据其计划，劳动者若缴费满40至42年，可在60至62岁之间退休，具体取决于其开始工作的时间。与此同时，大学毕业生可能必须工作至60岁及更久，以避免养老金待遇减少。

计划成本评估

国民联盟主席若尔丹·巴尔代拉表示，2028年开始工作的人退休后，平均可从新基金中获得7万欧元的支付。按照该党的设想，该基金应实现4%至6%的平均年收益率。

该党负责预算事务的代表让-菲利普·唐吉估计，到2032年，该养老金计划的总成本将达到186亿欧元。他称，相关支出将在很大程度上被节省的资金抵消，其中包括有关养老金缴费的更严格规定。按照这一估计，2032年养老金体系的赤字将为48亿欧元，而非预测的95亿欧元。与此同时，投资者和经济学家质疑这些测算是否与废除马克龙改革的意图相容。

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