德国总统候选人伊尔泽·艾格纳在联邦议院向基民盟/基社盟、德国社会民主党和绿党党团作了自我介绍。她没有访问左翼党和德国选择党党团，据Tagesschau报道。

获得三个党团支持

最先接待艾格纳的是基民盟/基社盟党团。德国总理表示，这名候选人将在这一重要职位上获得全力支持。基社盟州议会党团主席亚历山大·霍夫曼表示，该国需要一个真正的“艾格纳时刻”——更好的氛围和更多的信心。

艾格纳表示，她将捍卫民主视为自己的使命。她说，民主正面临来自内部和外部的压力，而她在政治中的做法是建立对话并克服分歧。

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访问期间记者不能提问

随后，社民党党团主席马蒂亚斯·米尔施陪同艾格纳参加了社民党人的会议。社民党领导人拉尔斯·克林贝尔表示，支持她参选的机会立即获得了积极回应。艾格纳感谢该党迅速而明确的支持，并指出她的人生经历是社会上升的一个例子。

在访问各党团期间，记者没有机会提问，其中包括为何这名候选人只与支持她的政治力量会面。德国选择党领导人爱丽丝·魏德尔批评了这一决定，称在这种情况下，不应期待艾格纳保持超越党派的立场。左翼党回应说，如果候选人愿意向其党团作自我介绍，他们已准备好进行对话。

与绿党会面

艾格纳最后访问了绿党党团，在那里她同样受到掌声欢迎。当天结束时，她与基民盟/基社盟、社民党和绿党的领导层合影。

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