苏嘉惠提议发展新北旅游业——《台北时报》

在台湾新北市，民主进步党候选人苏嘉惠提议加强金山和万里地区的旅游业发展。她的中国国民党对手李四川在永和区竞选期间表示，计划加快推进捷运线路延伸和都市更新项目。

北海岸旅游业

在金山和万里竞选总部启用仪式上，苏嘉惠表示，这些地区拥有山地和海岸景观、渔业传统以及多样的旅游资源。据《台北时报》报道，如果当选，她计划加快将省道62号延伸至万里和金山。

这名候选人还表示，计划改善北海岸沿线交通网络，并整合包括温泉、渔业传统和文化遗产在内的旅游资源。她说，这将有助于旅游业和区域产业的发展。

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捷运与都市更新

李四川在永和走访传统市场时表示，他将加快建设中和—光复捷运线的规划。该项目仍在由中央政府审议；这名候选人指出，该线路应让中和和永和居民更方便地前往台北。

他还称，大规模都市更新对于人口密集的永和区很重要，该区空间有限，且有老旧和不安全建筑。李四川承诺在市政府下设都市更新促进委员会，并将加快此类项目作为其执政优先事项之一。11月28日，22个行政区域的选民将就地方政府九类职位的候选人进行投票。

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