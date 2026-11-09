与口服替格瑞洛相比，静脉注射抗血小板药物坎格雷洛在心肌梗死并发心源性休克患者中显示出更好的心脏功能恢复效果。随机双盲DAPT-SHOCK-AMI试验的作者得出了这一结论，News-Medical报道。

研究如何开展

该试验纳入了605名接受冠状动脉支架植入术的患者。手术前，298名参与者接受了坎格雷洛，307名接受了口服的碾碎替格瑞洛。研究人员比较了这些药物抑制血小板活性的效果。

研究人员在坎格雷洛组的56名患者和替格瑞洛组的68名参与者中分析了一项实验室指标——血小板反应性指数低于50%。所有接受坎格雷洛的患者都达到这一水平，而接受替格瑞洛的患者中有22%达到这一水平。

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一年后的结果

在一项影像学子研究中，坎格雷洛也与较低的微血管阻塞风险相关——这种情况是指斑块或血栓的微小碎片阻塞心脏血管，并可能损伤心肌。坎格雷洛组发生这一并发症的概率比替格瑞洛组低73%。

一年后，被处方使用坎格雷洛的参与者左心室射血分数改善更多，该指标反映心脏的泵血能力。根据超声检查数据，该指标增加了37.9%，而替格瑞洛组为21.7%。根据MRI数据，增幅分别为15.8%和2.1%。

作者称，这项试验是针对心源性休克中抗血小板治疗策略的最大规模随机研究。对DAPT-SHOCK-AMI参与者的长期随访仍在进行中。研究结果发表在《柳叶刀》杂志上。

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