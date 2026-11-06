在波兰，总统办公室主任兹比格涅夫·博古茨基与总理办公室主任扬·格拉别茨讨论了组织总统卡罗尔·纳夫罗茨基与总理唐纳德·图斯克可能举行会面的事宜。据RMF24报道，总统方面代表将举行会谈与宪法法庭周边局势联系在一起。

总统办公室的立场

博古茨基表示，他在谈话中重申了纳夫罗茨基在国家安全委员会会议上表达的立场。他说，警察封锁线应撤离宪法法庭辖区，总统方面认为合法的法官应进入该大楼。他称这可能是政府展现善意的举动。

图斯克此前表示，他准备与纳夫罗茨基面对面交谈，以尝试解决围绕该法庭的危机。总理指出，他不会公布潜在会面的地点和时间。他还谈到，在来自东部的威胁背景下，总统和政府对安全及内部秩序负有共同责任。

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围绕法庭的争端

上周五，由本届众议院选出的法官团体代表表示，任职时间最长的法官安娜·科尔温-皮奥特罗夫斯卡已开始主持宪法法庭的工作。她还发布命令，暂停法庭主席博格丹·希温奇科夫斯基和副主席巴尔托梅伊·索汉斯基行使职权。

希温奇科夫斯基在抗议活动期间抵达法庭大楼后表示，他是该大楼唯一的管理人，并称其他人的决定不合法。纳夫罗茨基因这一情况提前结束塞内加尔之行返回华沙，并表示宪法秩序遭到破坏。图斯克则强调，行政部门代表无权强行进入法庭辖区。

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