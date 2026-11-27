原计划举行两天的欧盟特别峰会将在比利时布鲁塞尔于周五凌晨结束，且未能就欧盟未来预算达成协议。德国总理弗里德里希·默茨在新闻发布会上宣布了这一消息，《明镜周刊》报道。

默茨表示，各国国家元首和政府首脑将在午夜左右再次举行会议，随后结束此次会议。“我们知道，今晚不会取得结果，”他说。各国领导人还同意不在周五上午继续谈判。

围绕预算规模的争议

默茨表示，谈判已出现朝着缩减欧盟多年期预算总体规模方向推进的迹象。与此同时，甚至在峰会开始前，外界就未预期讨论会取得突破。

德国、奥地利、丹麦、瑞典、芬兰、比利时和荷兰被称为“节俭”国家集团，它们坚持进一步调整2028年至2034年预算的总体规模。这些国家仅支持与现行预算相比适度增加支出，并希望保留对部分净缴款国的缴款折扣。

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关于乌克兰融资的条件

德国政府消息人士称，这七个国家为成功结束谈判提出的另一项条件是，所有欧盟成员国为乌克兰提供可持续的长期资金支持。

另一集团“凝聚力之友”，其中包括意大利、波兰和西班牙，支持更大的预算，同时保持对农业和地区支持的重点。波兰总理唐纳德·图斯克在X上写道，“廉价的欧洲”可能会成为“非常昂贵的错误”。

上周，欧洲理事会主席安东尼奥·科斯塔提出了一项新的预算草案，总额约为1.78万亿欧元。这比欧盟委员会去年提出的方案少2040亿欧元。

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