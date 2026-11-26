德国总理弗里德里希·默茨在比利时布鲁塞尔拒绝了关于欧盟2028至2034年长期预算的折中提案。他表示，拟议支出的总体规模仍然过高，欧盟不应新增债务。

据阿纳多卢通讯社报道，默茨在欧盟领导人特别两日峰会开始前发表了这一声明。他表示，预算应聚焦关键任务，包括加强欧洲的防御能力以及长期支持乌克兰。

对乌克兰的支持

德国总理强调，乌克兰在未来几年应继续获得充足援助。这既包括军事支持，也包括人道主义支持；他表示，其重要性不容低估。

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预算规模的分歧

欧盟委员会于7月提出了一项价值1.985万亿欧元的预算方案。德国和其他数个富裕的欧盟成员国没有支持这一方案。

欧洲理事会主席安东尼奥·科斯塔提出了一项规模为1.781万亿欧元的折中草案。尽管有所削减，该草案仍比欧盟2021至2027年现行预算框架高出近50%。据德国媒体报道，柏林希望将欧盟委员会的初始草案削减约4000亿欧元，降至约1.59万亿欧元。

由德国牵头的欧盟预算净捐助国集团正寻求进一步削减支出。削减对较不富裕地区资金支持的提议，在多个较小的欧盟成员国中遭到反对。

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