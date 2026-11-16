堪萨斯城潮流在美国纽约举行的美国国家女子足球联赛半决赛中以2比1击败哥谭，并晋级赛事决赛。海莉·霍普金斯在第89分钟打入制胜球：她的凌空抽射击中横梁后飞入球门。

最后时刻的进球

克鲁瓦·贝休恩在兰德尔斯岛的Icahn Stadium率先破门。约在第20分钟，她在距离球门约25码处主罚任意球，用左脚将球绕过人墙，旋入球门角落。

哥谭在第69分钟扳平比分。米琪·珀斯传中后，皮球在门将洛雷娜和后卫加布里埃尔·罗宾逊之间发生折射，击中莱尼·劳斯后飞入自家球门。当时主队尚未有一次射正。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

据《卫报》报道，来自哥谭的NWSL卫冕冠军没有在位于新泽西州哈里森的常规主场比赛。由于人们担忧俱乐部主场草坪的状况，比赛被移至纽约的一座球场举行。

决赛对阵华盛顿精神

堪萨斯城潮流在季后赛中排名第四种子，而哥谭是头号种子。半决赛前，这支来自堪萨斯城的球队已取得六连胜，其中包括在四分之一决赛加时赛中凭借米歇尔·库珀第96分钟的点球击败天使城。

在将于下周六举行的决赛中，堪萨斯城潮流将对阵华盛顿精神。这将是该俱乐部赢得队史首个NWSL冠军头衔的机会。

关注我们在