堪萨斯城潮流队在国家女子足球联赛季后赛四分之一决赛中以1比0击败天使城队。米歇尔·库珀在加时赛中通过点球打入全场唯一进球，据《卫报》报道。

库珀加时赛点球

常规时间内，天使城队门将安吉丽娜·安德森完成了五次扑救。加时赛第4分钟，伊兹·罗德里格斯主罚角球，随后潮流队后卫凯拉·沙普尔斯在门前与安德森及中场球员阿丽·博尔热斯发生接触后倒地。裁判判罚点球，库珀主罚命中。

比赛对抗激烈：两队合计犯规25次。天使城队球员在常规时间内获得三张黄牌，而堪萨斯城队的滕瓦·查温加在加时赛中被出示黄牌。潮流队在常规赛主场保持不败，并将这一纪录延续至季后赛。

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在半决赛中，堪萨斯城队将对阵哥谭队与西雅图君主队之间对决的胜者。

犹他的胜利

在另一场四分之一决赛中，七号种子犹他皇家队以1比0战胜二号种子圣迭戈浪潮队。基亚娜·帕拉西奥斯在第30分钟接克洛埃·拉卡斯的低平传球，打入唯一进球。这是皇家队在季后赛比赛中的首场胜利。

犹他队门将曼迪·麦格林完成四次扑救，并取得个人本赛季第六场零封。圣迭戈队在控球率上以62%比38%占优，射门数以16比8领先，射正数以5比2领先，但未能进球。犹他队将在半决赛客场对阵华盛顿精神队与波特兰荆棘队之间对决的胜者。

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