Sky协议旗下稳定币USDS的市值在其储备机制中超过15亿美元的USDC被提取后，缩水超过30%，降至32亿美元。与此同时，该代币仍维持与美元约1美元的挂钩，CoinDesk报道。

储备金外流

资金从Peg Stability Module中被提取。该机制允许以约一比一的比例将USDC兑换为稳定币USDS和DAI，用于维持它们与美元的挂钩。该机制中的USDC构成这两种代币的共同储备。

根据区块链数据，大部分操作由一名USDS大额持有人进行，其地址被关联至加密货币交易所Poloniex。该持有人将USDS兑换为USDC，并提取了该机制近三分之二的可用流动性。同时，对该地址的归属认定并不能证明这些交易由Poloniex直接发起。

Peg Stability Module中的USDC规模从一天前的25亿美元降至约10亿美元。

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Sky的回应及资金被冻结的风险

此次资金外流发生在CoinDesk发表关于Inca Digital公司调查的报道之后。该公司估计，在数年间发现了经由Peg Stability Module进行的5.18亿美元交易，涉及与黑客、受制裁实体及其他参与非法活动的主体有关联的钱包。Inca Digital将其中超过1亿美元与朝鲜实体关联，包括在2025年2月价值15亿美元的Bybit黑客攻击中被盗资产注入的钱包。Nominis公司应CoinDesk要求，另行确认了与朝鲜有关的活动。

报道指出，若共同USDC钱包因法院裁决或执法机构要求而可能被冻结，则可能会冻结全部余额，而不仅是与可疑交易有关的资金。

Sky（原MakerDAO）的创始人Rune Christensen表示，该协议正常运行，且USDS拥有100亿美元的超额抵押。Sky还表示，Peg Stability Module累计处理的交易额超过9680亿美元，而存在可能非法关联的交易约占该交易额的0.03%。

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