曼彻斯特联队队长布鲁诺·费尔南德斯拒绝了俱乐部提出的第二份新合同报价。这名32岁球员的现有合同将在赛季末到期，天空体育新闻报道。

合同谈判

曼彻斯特联在夏季提出了第一份报价，当时双方开始就新合同进行谈判，但费尔南德斯同样没有接受。与此同时，俱乐部拥有将该球员在老特拉福德的效力期再延长一年的选项。行使这一选项后，曼联可以阻止该球员在1月与外国俱乐部就可能以自由球员身份转会进行谈判。

据天空体育新闻报道，费尔南德斯与俱乐部之间的谈判将继续进行。曼彻斯特联已明确表示，希望留住其队长。

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兴趣与数据

上赛季，沙特阿拉伯的利雅得新月曾对这名葡萄牙球员表现出兴趣。8月，费尔南德斯凭借上赛季21次助攻当选PFA年度最佳球员——这是一项英超纪录。

天空体育新闻还报道称，毛里西奥·波切蒂诺预计将在周五被宣布为曼彻斯特联的新任主教练，此前俱乐部在周四解雇了迈克尔·卡里克。2019年，费尔南德斯曾表示，当年夏天他接近加盟托特纳姆热刺，当时这支球队由这名阿根廷人执教，但葡萄牙体育阻止了这笔转会。

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