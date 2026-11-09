英格兰队球员在与主教练托马斯·图赫尔的一次内部会议上，坦率讨论了在世界杯半决赛中负于阿根廷的比赛。队长哈里·凯恩和中场球员裘德·贝林厄姆就这场比赛表达了各自的立场，BBC体育报道。

对战术的不满

此次会议在9月国际比赛窗口开始时举行，是英格兰足球协会收集球员意见程序的一部分。据BBC体育称，在安东尼·戈登第55分钟为英格兰取得领先后，队内部分人员仍对图赫尔在对阵阿根廷比赛最后阶段的指示感到不满。

恩佐·费尔南德斯在常规时间结束前5分钟扳平比分，劳塔罗·马丁内斯则在补时阶段头球攻入制胜球。一些经验丰富的球员认为，所采取的方式过于谨慎和偏重防守，并认为更积极的进攻打法可能会带来不同的结果。

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凯恩和贝林厄姆的立场

据BBC体育报道，图赫尔将两个最后时刻的失球归因于对手的水平，阿根廷阵中有莱昂内尔·梅西。不过，并非所有参会者都同意这一解释。据该媒体消息，英格兰队内普遍认为，从阵容来看，英格兰比阿根廷更强。

凯恩直接阐述了自己的立场，而贝林厄姆表示相信，现时的英格兰队本可以继续向阿根廷人施压。BBC体育报道称，讨论后球员们认为，他们已经能够表达意见，并在失利后继续前进。

9月，英格兰在欧国联首场比赛中以2比3负于西班牙后，赢得了接下来的三场比赛。在这些对阵捷克和克罗地亚的比赛中，球队打进12球且一球未失。图赫尔上周还表示，他与贝林厄姆的关系曾有过“起伏”，但目前处于良好状态。

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