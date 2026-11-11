英格兰队队长哈里·凯恩在温布利球场对阵克罗地亚的欧国联比赛中，可能迎来自己代表国家队出战的第126场比赛。这将使他超越门将彼得·希尔顿保持的英格兰队125场出场纪录。

据天空体育新闻报道，凯恩几乎肯定会在对阵克罗地亚的比赛中首发出场。该媒体预计，比赛开始前将为这名球员举行表彰仪式，以纪念这一纪录。

国家队最佳射手

凯恩已经是英格兰国家队历史上的头号射手，打进91球。此前，这一纪录由打进49球的博比·查尔顿保持，之后韦恩·鲁尼以53球超越了这一纪录。

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10月，在英格兰对阵捷克的第125场比赛中，凯恩梅开二度。他还在10月英格兰7:0战胜克罗地亚的比赛中两次破门。

奖项与赛事表现

上个月，凯恩获得了金球奖。据天空体育新闻称，在他代表国家队出战第125场比赛后，该媒体进行的一项读者投票中，近10万名受访者中的49%认为凯恩是英格兰历史上最出色的足球运动员。

这名前锋随英格兰队参加过两届欧洲锦标赛决赛，并打入过世界杯半决赛，但尚未随队赢得国际赛事奖杯。在本届欧国联中，英格兰队几乎已经确保了参加将于3月举行的四分之一决赛的席位。

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