在英国曼彻斯特，曼联队长布鲁诺·费尔南德斯确认，俱乐部已向他提出新合同，但谈判目前已暂停。该球员在接受天空体育新闻采访时表示，俱乐部的优先事项应是重返胜利轨道。

谈判暂停

费尔南德斯表示，双方在上赛季末和本赛季初讨论过合同问题。但由于球队和俱乐部的情况，他决定暂缓处理此事。这名葡萄牙中场还否认了有关他据称要求加薪或延长续约期限的报道。

天空体育新闻报道称，费尔南德斯拒绝了俱乐部的两份合同报价。曼联在夏天提出了第一份报价，当时双方开始讨论新协议。这名32岁球员的现有合同将在赛季末到期，俱乐部拥有将其延长一年的选择权。行使这一选择权也将使该球员无法在1月与外国俱乐部就可能的自由转会进行谈判。

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在俱乐部的未来

费尔南德斯强调，如果俱乐部决定与他分道扬镳，他不会阻碍俱乐部。他指出，在此前的夏季转会窗口，他曾有机会离开曼联，但每次都选择留下。

这名中场还表示，他的目标没有改变：他希望与俱乐部赢得英格兰足球超级联赛和欧冠联赛冠军。同时，费尔南德斯承认，球队本赛季夺得英格兰冠军头衔可能会很困难。他还说，在俱乐部多年未能赢得联赛冠军后，球迷表现得过于耐心。

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