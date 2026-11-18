由于霍尔木兹海峡卫星信号干扰和欺骗加剧，国际航运公司敦促船长恢复不依赖GPS的传统导航技能。The National报道称，在英国议会听证会上，有人表示此类电子干扰大幅增加，该媒体将其与伊朗联系起来。

每天近千艘船只

Satellite Applications Catapult专家李·威尔考克斯-琼斯表示，2026年6月，霍尔木兹海峡平均每天有970艘船只受到干扰。根据The National引用的数据，全球所有记录在案的GPS干扰事件中，98%发生在海湾地区。

这些干扰主要影响通过该海峡的油轮和集装箱船。信号欺骗，即spoofing，构成特别危险：船只接收器可能显示错误坐标，可能导致碰撞或搁浅。

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无卫星信号导航

英国海事与海岸警卫队署（MCA）敦促航运公司和港口管理部门评估在没有GPS情况下运行的准备程度。建议船员恢复使用地图和海图的技能，并考虑可能出现的通信中断。

该媒体还指出，对海员进行摩尔斯电码灯光信号培训正受到更多重视。据The National报道，自11月初以来，霍尔木兹海峡已发生17起针对船只的袭击，其中周一油轮Tara Gas发生火灾。10月有29艘船只遭到袭击。

军队对卫星的依赖

在同一场听证会上，英国太空司令部前负责人保罗·特德曼少将表示，一个陆军旅中约有3000套系统依赖太空系统。这尤其涉及通信、导航、后勤和导弹制导。听证会上提出的一项估算显示，失去定位、导航和授时系统将使英国每天损失14亿英镑。

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