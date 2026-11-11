在苏格兰佩斯利，苏格兰女足国家队将在没有队长卡罗琳·威尔的情况下参加世界杯预选赛附加赛决赛。这名中场球员正在从肌肉伤势中恢复，自一个月前在对阵捷克队比赛前热身时受伤以来，她一直未代表里昂出场。

威尔为苏格兰队出战122场，打进32球。BBC体育报道，她未入选对阵瑞典队比赛的大名单。

阵容变化

阿斯顿维拉前锋米娅·麦考利也将因近期小腿问题缺席比赛。纽卡斯尔中场贝丝·拉姆斯登和伊普斯维奇镇前锋艾莉德·亚当斯则被征召进入苏格兰队。

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入选比赛名单的球员包括切尔西的艾琳·卡斯伯特、利物浦的萨姆·克尔、天使城的克莱尔·埃姆斯利，以及纽卡斯尔的玛莎·托马斯和凯瑟琳·麦戈文。

附加赛赛程

双方首回合比赛将于12月1日在佩斯利举行，次回合将于12月5日在斯德哥尔摩进行。赢得附加赛可能确保苏格兰获得2027年巴西世界杯的参赛席位。同时，欧洲附加赛决赛中排名最低的胜者可能在2月参加洲际附加赛。

瑞典队自1991年首届女足世界杯以来参加了每一届赛事，并在最近两届赛事中获得铜牌。

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