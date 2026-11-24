美国心脏病学家更新了有关控制胆固醇及其他脂质代谢紊乱的临床指南。该文件取代了2018年的建议，规定应更早评估心血管风险，并在必要时更早使用降脂药物。据ScienceAlert报道。

更早筛查和风险评估

新指南建议，如果此前未接受检查，儿童应从9至11岁开始检测胆固醇水平。若家族中有严重心血管疾病或与胆固醇相关疾病的病例，筛查可从两岁开始。

医生还被建议使用PREVENT计算器，评估30至79岁患者未来10年和30年发生心血管疾病的风险。计算尤其考虑胆固醇水平、血压、年龄以及影响健康的习惯。

LDL目标值

指南作者建议所有成年人一生中至少检测一次脂蛋白(a)，即Lp(a)水平。这种主要由遗传决定、负责运载胆固醇的颗粒水平较高，与心肌梗死和卒中风险升高有关，且不受LDL水平影响。

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对于动脉粥样硬化性心血管疾病风险处于临界或中等水平的人群，LDL胆固醇目标值确定为低于100毫克/分升。对于高风险患者，或已确诊动脉粥样硬化性心血管疾病但不属于极高风险组的患者，该数值应低于70毫克/分升。对于极高风险组，建议低于55毫克/分升。

药物和生活方式

他汀类药物仍是降低LDL的主要药物，但指南还涵盖依折麦布、苯哌地酸、PCSK9抑制剂和英克司兰。2026年7月，美国食品药品监督管理局批准了首款口服PCSK9抑制剂恩利西替德，该药物在试验中使LDL降低超过50%。与此同时，用于确定其对心肌梗死和卒中影响的研究仍在进行中。

健康饮食、其他生活方式改变和定期体检仍是预防的第一道防线。该指南发表于《美国心脏病学会杂志》。

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