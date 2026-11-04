在安提瓜和巴布达，加勒比修复性正义运动的代表表示，英国提供的债务减免和发展援助不能被视为对数世纪奴隶制的赔偿替代品。《卫报》报道。

英国首相安迪·伯纳姆此前表示，他准备就奴隶制和赔偿问题启动结构化对话，也不排除英国作出道歉的可能性。同时，他拒绝支付赔偿。伯纳姆转而提议讨论审查英联邦小国的债务，并宣布未来三年将拨款4000万英镑用于加勒比地区的关键基础设施。

赔偿运动的诉求

参与Repair Campaign活动的圣文森特和格林纳丁斯前总理拉尔夫·冈萨尔维斯表示，该地区国家可以欢迎英国的提议。但他表示，加勒比地区将反对把债务重组或发展援助视为赔偿形式的尝试。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

加勒比共同体赔偿委员会的十点计划明确规定，应当免除债务而非进行债务重组，并提供金钱补偿。文件指出，前殖民地现有的债务跨越世代地与数世纪的殖民剥削相关联。

受影响社区的参与

英国工党议员、非洲赔偿问题跨党派议会小组主席贝尔·里贝罗-阿迪强调，修复性正义安排必须有受到奴隶制后果影响的人参与。她称，受影响社区有权自行决定此类决定的内容，是一个关键问题。

伦敦大学英联邦研究所所长金斯利·阿博特也表示，受到伤害的社区必须在确定赔偿应当为何种形式方面拥有决定性发言权。英国外交部表示，政府打算加强与英联邦伙伴的关系，包括在全球债务、气候危机和经济发展问题上开展合作。

关注我们在