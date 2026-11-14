加拿大总理马克·卡尼表示，加拿大已完成与菲律宾就一项全面自由贸易协定进行的谈判。他于11月14日在马尼拉作出这一表态。据他称，该文件可能在约六个月后签署。

据Channel NewsAsia报道，该协议将取消超过90%税目上的关税。协议将涵盖从农业到航空航天业和人工智能等领域，但卡尼未透露具体条款。

贸易预期

卡尼称，与马尼拉达成的安排是菲律宾所签署协议中最全面的贸易协定。他预计，未来十年两国之间的贸易额将增长至三倍。

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2025年，加拿大与菲律宾之间的贸易总额约为24亿美元。菲律宾方面在另一份声明中表示，希望在未来一年内完成这项贸易协定的缔结。

与东盟的谈判

卡尼还表示，加拿大与东南亚国家联盟的谈判已基本完成，该联盟由11个国家组成。据他称，潜在协议将成为东盟与亚洲以外伙伴达成的首项贸易协定。

加拿大总理称，这些安排是建立可靠伙伴网络、扩大贸易机会并降低对美国相对依赖战略的一部分。据他称，加拿大与东盟国家的双边贸易每年超过500亿美元，过去一年增长近25%。

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