美国联邦紧急事务管理局（FEMA）的洪泛区地图可能低估了美国约600万套房屋的洪水风险。据一项估计，全国共有1460万处房产面临洪水风险，《财富》报道。

官方地图往往已经过时：其中一些约在20年前制作。即使更新后，它们仍主要依据历史洪水数据，而非对未来风险的预测。

即使在同一条街道上，风险也有所不同

发表在《应用地理学》期刊上的一项研究的作者，为休斯敦近100万套房屋计算了脆弱性指标。他们发现，这些指标在同一社区内不同房屋之间的差异，大于不同社区之间的平均差异。

科学家指出，FEMA地图主要回答的是水是否可能到达某个地区的问题，但并不评估对具体住宅造成的后果。同一洪泛区内的房屋可能因积水深度、建筑物的年龄和技术状况、道路通达性以及保险覆盖范围而具有不同程度的脆弱性。

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例如，一栋较新、维护良好且投保洪水险的房屋，在同一场灾害后可能比位于街道较低处的一处较老、未投保的住宅更容易恢复。

四个脆弱性因素

为评估哈里斯县的脆弱性，研究人员结合了四组数据：可能的淹水深度、房屋的年龄和状况、周边道路的拥堵程度，以及包括维修费用和洪水保险普及率在内的财务指标。

科学家将所谓的百年一遇洪水视为在任何单独一年中发生概率为1%的淹水事件。他们此前在休斯敦的研究显示，在10万栋有记录的易受淹建筑中，超过一半位于官方风险区边界之外。这类房屋更常处于较差状况，也没有保险保障。

作者强调，美国标准住房保险保单大多不涵盖洪水损失。他们建议社区将按地址划分的风险数据与关于房屋、道路和保险的本地信息结合起来，以确定最需要保护措施的住宅。

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