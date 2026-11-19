文森特·梵高的画作《盛开的栗树》在美国纽约苏富比拍卖会上以1.904亿美元成交。这是该艺术家作品的新拍卖纪录，也是苏富比拍卖会上为艺术品支付的史上第二高金额，《明镜周刊》报道。

拍卖会上的纪录价格

这幅创作于1890年、梵高去世前不久的作品，在拍卖前估价为1.8亿美元。成交价比此前估价高出1040万美元。

此前，梵高画作的纪录由《有柏树的果园》保持，该画作于2022年以1.172亿美元售出。

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关于画作来源的协议

拍卖会举行前，围绕该画作在纳粹迫害期间所有权变更的问题曾发生争议。美国媒体报道称，有人声称，此前拥有该作品的犹太家庭可能在20世纪30年代被迫将其出售。

据苏富比称，出版商、Fischer-Verlag创始人萨缪尔·费舍尔于1909年购得该画。其去世后，画作转给了他的妻子，并于1936年被出售给另一个家庭。1975年，该作品被阿根廷布拉基耶尔-阿列塔家族购得，该家族是这幅画的现任所有者。

拍卖前夕，苏富比宣布现任所有者与费舍尔家族继承人之间达成协议。该拍卖行表示，双方达成了一项双方均可接受的解决方案，承认费舍尔家族在大屠杀期间遭受的苦难。协议细节未被披露。

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