耶鲁医学院的研究人员测试了QBSAFE工具——一套卡片，可让糖尿病患者在就诊前选择希望与医生讨论的重要议题。正如News-Medical报道，六个月后，QBSAFE组的临床医生满意度和患者对处方药物的用药依从性均高于采用常规方法的组别。

14张与医生沟通的卡片

QBSAFE由14张卡片组成，卡片上列有关于糖尿病生活及其治疗不同方面的陈述。患者可在咨询前最多选出三张卡片，提出自己希望讨论的问题。这有助于确定与医生交谈的议程。

这些卡片涵盖生活质量、治疗负担、治疗安全性以及对并发症的担忧。其中的陈述包括对花费在糖尿病管理上的时间感到疲惫，以及难以遵循饮食和身体活动建议。该套卡片还纳入了积极体验——例如，为能够自主管理疾病而感到自豪。

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该工具基于关于影响糖尿病患者生活质量因素的研究以及患者反馈开发而成。

关于治疗负担的对话

在发表于JAMA Network Open和Journal of General Internal Medicine的两项相关研究中，科学家将使用卡片的咨询与常规医疗照护进行了比较。就诊期间，卡片更常将谈话引向治疗负担，包括服药、遵循饮食和身体活动建议，以及艰难的生活处境。

研究人员表示，这类讨论不会延长就诊时间，也不会减少对血糖控制的关注。同时，仅靠这些卡片在六个月内并未带来血糖控制、治疗负担、糖尿病相关痛苦或疾病对日常生活影响方面具有统计学显著性的改善。该团队计划开发额外工具和培训，使医生能够利用从患者处获得的信息简化治疗。

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