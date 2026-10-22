卡塔尔和法国在多哈会谈后，呼吁以色列根据已商定的停火条款从加沙撤军，并停止在被占领的约旦河西岸推行定居点政策。卡塔尔外交部在卡塔尔埃米尔谢赫塔米姆·本·哈马德·阿勒萨尼与法国总统埃马纽埃尔·马克龙会晤后发布的联合声明中这样表示，阿纳多卢通讯社报道。

有关加沙和约旦河西岸的呼吁

双方重申反对吞并被占领的约旦河西岸的任何行为。他们还呼吁停止以色列的定居点政策以及以色列定居者实施的暴力行为。

卡塔尔和法国强调，有必要全面落实加沙停火协议。根据其声明，这包括按商定条款撤出以色列部队，以及紧急、安全和不受阻碍地运送人道主义援助。两国还重申支持两国方案和举行巴勒斯坦选举。

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伊朗、黎巴嫩与霍尔木兹海峡航行

卡塔尔和法国在声明中谴责了他们所称的伊朗对该地区国家发动的军事袭击，并呼吁通过外交解决方案，确保德黑兰核计划完全用于和平目的。他们还主张恢复通过霍尔木兹海峡的不受阻碍航行，且不收取费用。

关于黎巴嫩，双方支持全面落实三方框架协议，该协议规定恢复黎巴嫩主权、解除真主党武装以及以色列军队完全撤出。他们还警告称，联合国维和任务任期结束后可能出现安全真空，并呼吁继续向黎巴嫩当局和武装部队提供国际支持。

卡塔尔和法国表示，准备与叙利亚当局协调，共同支持叙利亚的稳定与经济项目。此外，两国同意扩大在国防、安全和经济领域的合作。

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