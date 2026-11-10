卡塔尔首相兼外交大臣谢赫穆罕默德·本·阿卜杜勒拉赫曼于11月10日突然访问法国巴黎，在G7会议期间与欧洲及沙特同行会面。他向他们通报了本周早些时候在华盛顿与美国总统唐纳德·特朗普举行的会谈。

据《国民报》报道，G7观察人士积极看待此次访问，认为这可能表明美伊战争的外交解决取得进展。卡塔尔是华盛顿与德黑兰之间的主要调解人。

G7会议期间的会晤

巴黎会晤持续不到一小时，由法国外交部长让-诺埃尔·巴罗主持。与会者包括德国外交部门负责人约翰·瓦德富尔、英国外交部门负责人埃德·米利班德、意大利外交部门负责人安东尼奥·塔亚尼，以及沙特阿拉伯外交部门负责人费萨尔·本·法尔汉亲王。

法国外交消息人士表示，与会者重点讨论了伊朗危机及其对该地区和国际社会造成的安全与经济后果。沙特阿拉伯和埃及是巴黎为期两天的G7会议的受邀嘉宾。

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伊朗与黎巴嫩局势

在与卡塔尔首相会面后，特朗普表示，目前恢复对伊朗的军事行动“相当不可能”。同时，他指出，如果中东局势发生变化，美国准备采取行动。

华盛顿希望伊朗在放松制裁之前放弃核材料，而德黑兰表示无意这样做。欧洲国家并未直接参与调解。据该报报道，伊朗对霍尔木兹海峡的封锁推动了欧洲能源价格上涨和社会紧张局势加剧。法国和英国提议，在美国与伊朗达成外交解决方案后，通过国际海上任务支持该海峡的安全。

会谈的另一个议题是黎巴嫩南部的安全局势。法国和意大利正致力于建立一项包含军事组成部分的多国任务，以取代联黎部队。根据《国民报》的消息，联黎部队维和人员须在12月31日前撤离该国。美国国务卿马尔科·鲁比奥表示，新任务不一定必须是军事性质，并且需要得到黎巴嫩和以色列的同意。

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