截至11月27日，卡塔尔录得41批液化天然气（LNG）装运量，为美伊战争开始以来最高水平。这高于10月的35批和9月的21批。

穿越霍尔木兹海峡的运输

据《国民报》报道，卡塔尔使用关闭自动识别系统（AIS）的油轮，以避免被发现和遭到袭击。Kpler的一名代表表示，只有约15%的装运是在开启AIS的情况下进行，这些船只驶往科威特。其余船只则前往孟加拉国、巴基斯坦、中国、印度、日本和韩国。

彭博社估计，卡塔尔已调动至少34艘液化天然气运输船穿越该海峡运输燃料。冲突初期，该国几乎没有让船只走这条航线。

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运输量低于战前水平

尽管装运数量增加，卡塔尔11月预计的液化天然气出口量为330万吨，几乎只有2月底冲突开始前超过650万吨的一半。

该报称，伊朗3月的导弹袭击损坏了拉斯拉凡工业综合体的4号和6号工艺生产线。这使年产1280万吨液化天然气的产能停运，约占卡塔尔出口量的17%。QatarEnergy宣布，与中国、韩国、意大利和比利时买家的合同进入长期不可抗力状态。该公司首席执行官萨阿德·卡比估计年度收入损失为200亿美元，并表示恢复可能需要三至五年。

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