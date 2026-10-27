10月27日，在卡塔尔多哈，各方呼吁伊朗通过停止威胁该地区国家并重新开放霍尔木兹海峡来展现善意。此事发生在斡旋促成德黑兰与华盛顿达成协议的努力背景下，Euronews报道。

卡塔尔外交部媒体与传播司司长易卜拉欣·本·苏丹·哈希米表示，多哈听到了伊朗方面的积极表态，但德黑兰仍需通过具体行动展现善意。据他称，卡塔尔代表团近期访问德黑兰，是与巴基斯坦及其他地区伙伴共同开展的斡旋努力的一部分。

提案交换仍在继续

哈希米没有说明卡塔尔代表团是否传达了新的提案。他表示，双方仍在交换信息和想法，但尚未宣布谈判取得突破。据他称，华盛顿和德黑兰都谈到了进一步升级的可能性以及通过外交方式解决问题。

这名卡塔尔外交部代表还表示，卡塔尔及其波斯湾邻国已准备好加入一个地区安全体系。该体系应以尊重主权和承诺不相互攻击为基础。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

德黑兰的接触与海峡局势

前一天，沙特阿拉伯国防大臣哈立德·本·萨勒曼王子、巴基斯坦陆军参谋长阿西姆·穆尼尔以及土耳其情报部门负责人易卜拉欣·卡林在德黑兰会见了伊朗领导人。伊朗国家媒体报道称，四国同意继续就和平与安全进行谈判。沙特阿拉伯、巴基斯坦和土耳其于8月签署了《麦加共同防御条约》。

据Euronews报道，美国和伊朗在可能达成协议的条件上存在分歧。德黑兰希望美国解除对其港口的封锁以及针对伊朗石油出口的制裁，而华盛顿则要求减少铀浓缩。伊朗对航运的限制以及美国的封锁严重扰乱了霍尔木兹海峡的通行，这条海峡是波斯湾国家出口石油和天然气的关键航线。根据ANZ Research的估计，穿越该海峡的运输量约为正常水平的60%。

谈判正在也门胡塞武装袭击沙特阿拉伯的背景下进行，Euronews称胡塞武装受到伊朗支持。埃及议会周一批准提供军事支持，以保卫该王国。

关注我们在