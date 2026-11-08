澳大利亚北领地的天主教教育网络已提醒18所学校学生的家长和监护人，校区附近可能会增加身着制服的警察。这发生在不到一周内两名青少年被控犯有与恐怖主义相关罪行之后。

据澳大利亚广播公司新闻报道，一名因法律原因未公开姓名的少女于周三在北领地青少年法院出庭。她被指控收集或制作可能助长恐怖袭击的文件。一周前，一名少年也因同样罪名出庭。

预防措施

Catholic Education NT主管保罗·格里夫斯在致学校社区的信中呼吁，不要就指控、身份、动机以及案件可能产生的后果进行猜测。他表示，已采取适当的保护措施。

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他说，执法人员的额外部署是一项预防措施，旨在安抚社区。信中强调，这并不意味着已确认存在具体或迫在眉睫的威胁。格里夫斯澄清称，警察不会积极巡逻学校，但可能会在学校附近停留，或前往学校收集调查所需证据。

调查仍在继续

澳大利亚联邦警察代理助理专员亚当·赖斯表示，联合反恐小组已在调查中确定了数所学校。该小组的一名代表还证实，侦探从澳大利亚北部一所房屋中查获了材料。调查人员称，这些材料显示出混合的意识形态动机，其中包括对学校大规模袭击的美化。

北领地天主教主教查尔斯·高奇呼吁保持冷静，并采取共同行动以降低青年激进化的风险。与此同时，Jumbunna原住民教育与研究所所长林登·库姆斯指出，身着制服的警察出现可能会令部分澳大利亚原住民学生感到焦虑。National Justice Project负责人乔治·纽豪斯表示，额外措施必须有明确理由、确有必要，并接受定期审查。

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