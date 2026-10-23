卡茨称以色列军人PTSD病例增长40%——法国24台

以色列国防部长伊斯拉埃尔·卡茨1月表示，自2023年9月以来，以色列军人中的创伤后应激障碍病例数量增长了40%。法国24台报道了长期战斗对预备役军人和退伍军人造成的心理后果。

数千名军人需要帮助

据该媒体报道，在接受与战争相关伤病治疗的2.2万多人中，60%患有PTSD。以色列议会的一份报告指出，从2024年1月至2025年7月，279名军人曾试图自杀。

去年7月，以色列议会正式将“战斗创伤”认定为与武装部队服役相关的残疾。这使受影响的军人能够获得由国家资助的治疗。

军人的证词

29岁的利奥尔·塔皮策表示，在2023年10月7日哈马斯主导的袭击以及在加沙地带数月的战斗后，他遭受了严重的心理后果。服役结束后，他被认定不适合继续在预备役服役。塔皮策说，对复仇和杀死武装人员的渴望并未缓解他的状况，反而让他感觉更糟。

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另一名预备役军人、32岁的步兵部队医护人员奥尔要求不公开其姓氏和面容。他表示，自10月7日以来，他已服役超过400天，并寻求PTSD治疗。一名军人在隧道入口附近的战斗中死亡后，他继续服役，但从前线被调往执行观察任务；他还开始接受心理治疗师的治疗。

精神科医疗压力

阿富拉克拉利特·哈埃梅克医疗中心精神科服务主任阿隆·雷谢夫表示，该机构正面临持续不断的重度精神疾病患者涌入。他说，住院排队时间正在增长，病例变得更加复杂，强制住院的人数也大幅增加。

专门从事迷幻疗法的心理学家罗南·西迪正在使用MDMA对重度PTSD开展实验性治疗。他表示，该治疗目前显示出患者症状强度有所降低。在定于10月27日举行的选举前夕，雷谢夫表示希望未来政府能更加关注以色列人的心理健康。

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