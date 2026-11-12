哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦在乌兹别克斯坦塔什干举行的中亚国家与中国航空官员会议期间，同意增加每周获准飞往中国的航班数量。哈萨克斯坦将把每周航班上限从150班提高至180班，并新增飞往成都和喀什的航线；乌兹别克斯坦则将从100班增至114班。

C5+1形式工作组会议于11月3日至5日举行，会议讨论了落实现有协议以及进一步扩大航空联通的计划，OilPrice报道。乌兹别克斯坦还提议开通与哈萨克斯坦之间的新航线，并增加塔什干、阿拉木图和阿斯塔纳之间的航班频次。

哈萨克斯坦的航空与交通

会议召开前，阿斯塔纳航空公司与中国南方航空公司签署了战略合作协议。哈萨克斯坦交通部副部长表示，哈萨克斯坦与中国之间的航班数量同比增长52%。

哈萨克斯坦正与国际民用航空组织共同制定为期25年的民用航空发展总体规划。该国正在改造阿拉木图和乌尔扎尔机场，在奇姆肯特建设第二条跑道，并完成扎伊桑、卡通卡拉盖和肯德尔利地区机场的建设。

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哈萨克斯坦和中国还讨论了设立联合直接投资基金，初始资本最高为2亿美元。总统卡瑟姆若马尔特·托卡耶夫表示，巴赫特—阿亚戈兹铁路线计划于2027年投入运营；预计该线路每年将运输2000万吨货物。

中国在该地区的项目

在吉尔吉斯斯坦，中国赣锋锂业集团和国家投资署签署了矿业领域合作备忘录。吉尔吉斯斯坦Eldik Bank与中国进出口银行新疆分行签署协议，为基础设施、交通和技术项目吸引长期融资。

塔吉克斯坦交通部与中国南京交通工程有限公司签署协议，重建哈特隆州54.1公里长的巴尔朱翁—萨里霍索尔公路。该项目包括10座桥梁和121处排水设施，由欧洲复兴开发银行通过最高4920万欧元的主权贷款提供资金。

在土库曼斯坦，工业和建筑生产部代表与Sany International Development Ltd.签署了工业合作备忘录。能源部代表另行与TBEA Shenyang Transformer Group签署了能源领域合作备忘录。在乌兹别克斯坦，China State Construction International Corporation与建设部长讨论了道路和管道项目的筹备工作。

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