CoinDesk：哈萨克斯坦计划于2027年发行代币化国债

哈萨克斯坦计划在2027年第一季度发行代币化政府债券。哈萨克斯坦国家银行行长帖木儿·苏莱梅诺夫在阿拉木图举行的第14届金融家大会上宣布了这一消息，CoinDesk报道。他表示，国家银行将与哈萨克斯坦财政部共同推进发行工作，第一季度是最可能的发行时间。

首次发行代币化票据

该计划是在哈萨克斯坦首次发行代币化央行票据之后公布的。国家银行本月出售了价值500亿坚戈、约合1.12亿美元的91天期票据。其中，100亿坚戈，即约2230万美元，通过哈萨克斯坦证券交易所KASE以代币化形式发行。

票据的加权平均收益率为15.72%，需求是供应规模的1.4倍。根据CoinDesk援引的2026年数据，哈萨克斯坦央行利率为15.75%。

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数字资产基础设施

KASE表示，其数字资产平台使用Solana区块链，BitGo提供资产托管基础设施。同时，KASE和BitGo是否参与未来的政府债券发行目前尚未得到确认。

代币化票据是国家银行的负债，而计划发行的债券将代表财政部的债务。10月，国家银行还聘请Tether研究稳定币和资产代币化。哈萨克斯坦官员还分别表示，计划将房地产和其他资产代币化。

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