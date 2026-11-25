哈萨克斯坦已请求欧佩克+上调对其可持续石油生产能力的评估。伊拉克此前也提出了类似要求。据OilPrice报道并援引路透社消息，这一请求是在该组织会议召开前四天提出的，会议将确定2027年的产量政策。

生产能力审查

欧佩克+正在进行首次审查，旨在确定每个成员国能够稳定生产多少石油。审查结果将用于确定下一年的生产目标。路透社的一名消息人士称，欧佩克+本周正与不同意初步评估的国家进行磋商。

美国咨询公司DeGolyer and MacNaughton正在评估除俄罗斯、伊朗和委内瑞拉以外所有欧佩克+参与国的生产能力。哈萨克斯坦能源部确认审查已经进行，但未披露其结论和后续步骤。

根据欧佩克数据，哈萨克斯坦11月和12月的配额为每日162.8万桶。国际能源署估计，哈萨克斯坦10月的石油产量为每日176万桶，比这一配额高出约8%。2025年1月，雪佛龙在田吉兹油田启动了价值480亿美元的Future Growth Project项目生产。

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出口限制与伊拉克的立场

哈萨克斯坦今年的产量也受到出口中断的影响。里海管道财团承担该国超过80%的石油出口，将石油输送至俄罗斯这一侵略国黑海沿岸、新罗西斯克附近的终端；该财团在7月终端内油轮遭无人机袭击后暂停装载。

哈萨克斯坦的石油和凝析油产量下降约21%，从7月日均207万桶降至每日163万桶。田吉兹的产量下降了56%。今年3月，哈萨克斯坦能源部已将2026年产量计划从1.005亿吨下调至9600万至9800万吨，理由是对里海管道财团基础设施的袭击以及田吉兹的情况。

伊拉克对其每日490万桶产能的初步评估提出异议。配额为每日443.1万桶的巴格达正寻求将其产能认定为约每日600万桶。国际能源署估计，伊拉克的可持续生产能力为每日487万桶。

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